"Часики тикают" не только у женщин: ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Масштабный обзор медицинских исследований продемонстрировал негативное влияние возраста отца на здоровье его потомства.

Принято считать, что физиологические изменения, происходящие с женским организмом после приблизительно 35 лет, способны негативно сказываться на течении беременности и здоровье будущего ребенка.

Однако это касается и организма мужчины: обзор исследований, проведенных в этой области за последние 40 лет, показал, что возраст отца также оказывает сильнейшее влияние на его потомство. Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на статью в журнале Maturitas.

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Стоит сказать, что не существует определенного, единого для всех возраста, после которого родителей можно было бы назвать «поздними»; как правило, оценки медиков колеблются в промежутке от 35 до 45 лет. Тем не менее, в связи с быстрыми изменениями демографии по всему миру, растет число детей, рожденных родителями уже совсем не юного возраста. И если опасности, связанные с возрастом матери, вполне осознаются и ими самими, и медиками, то влияние возраста отца до сих пор остается предметом дискуссий.

Поэтому в новой работе Глория Бахман и ее коллеги из Ратгерского университета постарались оценить и обобщить имеющиеся данные по этой проблеме. Увы, они подтвердили, что мужчины, зачавшие ребенка в возрасте более 45 лет, подвергают своих партнерш повышенным рискам в ходе беременности, включая развитие токсикоза и преждевременные роды. В среднем такие дети получают более низкие оценки по шкале Апгар, медленнее набирают вес и чаще страдают от различных нарушений в развитии. Это негативное влияние сохраняется и в дальнейшей жизни: авторы статьи сообщают, что впоследствии у этих детей чаще встречается целый ряд заболеваний — от онкологических до психиатрических.

Все эти проблемы авторы связывают с рядом неизбежных возрастных отклонений, накапливающихся в организме отца. На здоровье потомства может влиять и понизившееся качество и количество спермы, уменьшение количества тестостерона и тому подобное.

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