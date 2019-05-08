В мире растет уровень потребления алкоголя, "лидер" - Молдова - исследование

С 1990 по 2017 год общий уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%, сообщают исследователи. На употребление алкоголя влияют религия, политика в сфере охраны здоровья и темпы экономического роста.

Человечество употребляет все больше алкоголя. Согласно данным из 189 стран, его потребление с 1990 по 2017 год выросло на 70%.

Об этом говорится в опубликованном в медицинском журнале The Lancet исследовании, сообщает DW.

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Среди причин исследователи называют как общий рост количества населения, так и рост потребления алкоголя на одного человека. Одновременно в разных регионах наблюдаются различные тенденции. Если в Индии, Китае и Вьетнаме потребление алкоголя на душу населения выросло, то в Восточной Европе оно сокращается. В Германии наблюдается стагнация с небольшим уклоном в сторону снижения.

В 2017 году меньше всего алкоголя употребляли на Ближнем Востоке, а больше всего - в Центральной и Восточной Европе. При этом лидером по потреблению является Молдова (15 литров чистого спирта на человека в возрасте от 15 до 99 лет), а "самой трезвой" страной - Кувейт (0,005 литра в год). Средний показатель в мире в 1990 году составлял 5,9 литра на человека, а в 2017 году - 6,5 литра.

На употребление алкоголя влияют такие факторы как религия, политика в сфере охраны здоровья и темпы экономического роста, отмечают исследователи. Последний фактор особенно ощутим в Китае и Индии, где с 1990 по 2017 год стали потреблять почти вдвое больше алкоголя. А вот в ФРГ за этот период времени потребление сократилось с 16,32 до 13,05 литра на человека, отмечает агентство dpa.

Также исследователи обнаружили, что в мире остается более-менее стабильной как доля людей, которые совсем не употребляют алкоголь (46% в 1990 году, 43% в 2017 году), так и доля людей, злоупотребляющих спиртным (18,5% в 1990 году, 20% в 2017 году).