Ежегодно умирают 700 тысяч человек: в ООН предупредили об опасности устойчивых к антибиотикам болезней

В Межведомственной координационной группе ООН по борьбе с антимикробной резистентностью считают, что к 2050 году болезни, вызванные бактериями, устойчивыми к антибиотикам, будут убивать около 10 миллионов человек ежегодно.

В мире от устойчивых к антибиотикам заболеваний ежегодно умирают 700 тысяч человек.

Об этом говорится в новом докладе Межведомственной координационной группы по борьбе с антимикробной резистентностью, сообщает пресс-центр ООН.

По данным экспертов, всё больше заболеваний, включая респираторные инфекции и инфекции мочеполовой системы, не поддаются лечению. Они сообщают, что уже сегодня от лекарственно-устойчивых заболеваний ежегодно умирают 700 тысяч человек, из них 230 тысяч – от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

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Также авторы доклада сообщают, что болезни, вызванные бактериями, устойчивыми к антибиотикам, к 2050 году будут убивать около 10 миллионов человек ежегодно, а экономический ущерб от них может сравниться по масштабам с последствиями глобального кризиса 2008-2009 годов, если международное сообщество не примет необходимые меры.

«Антимикробная резистентность – одна из главных угроз глобальному сообществу. В этом докладе говорится о масштабах тех мер, которые необходимо принять для того, чтобы остановить распространение этого явления», – сказала сопредседатель координационной группы, первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

Авторы доклада напоминают, что здоровье человека неразрывно связано со здоровьем животных, состоянием окружающей среды и качеством продуктов питания, и предлагают применять многосторонний подход в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

Эксперты, в частности, призывают ответственно подходить к назначению противомикробных препаратов для лечения людей и животных, а также отказаться от их применения в качестве стимуляторов роста в сельском хозяйстве.

Межведомственная координационная группа по борьбе с антимикробной резистентностью была создана в 2017 году при поддержке Секретариата ООН. В нее входят, в том числе, представители ФАО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации по охране здоровья животных.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2019 года Кабмин Украины утвердил Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

В Минздраве заверили, что план действий по борьбе с антибиотикорезистентностью обеспечит рациональное использование противомикробных препаратов в сферах здравоохранения, ветеринарии и пищевой промышленности.