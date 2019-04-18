Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Раку кишечника больше подвержены любители мяса.

Ежедневное употребление красного и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника.

К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, сообщается в журнале International Journal of Epidemiology.

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Исследование проводилось в течение шести лет, были собраны данные 500 тысяч пациентов. За рассматриваемый период у добровольцев было зафиксировано 2609 случаев рака.

Ученые выяснили, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

Кроме того, на 15% оказался повышен риск у тех, кто ел около 54 граммов мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял около восьми граммов. Для тех, кто ел 29 граммов мяса в день, риск был на 19% выше, чем у тех, кто принимал в пищу около пяти граммов в день.

Ранее медики назвали 11 симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии у человека онкологических заболеваний.