Назван один из самых полезных видов спорта (видео)

Скандинавская ходьба улучшает работу сердца, плавно поднимает пульс на 10-15 ударов.

ВОЗ рекомендует каждому здоровому человеку проходить 10 тысяч шагов в день.

Читайте такжеНазвана самая эффективная тренировка для похудения

Скандинавская ходьба - один из самых полезных видов спорта, по мнению кардиологов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Этот вид активности улучшает работу сердца, плавно поднимает пульс на 10-15 ударов. Если нагрузки регулярные, это в разы сокращает риски заболевания сердца. А еще этот вид спорта рекомендован офисным работникам, которые сидят по 8 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что пешая прогулка в быстром темпе позволит за каждые 30 минут сжигать от 100 до 300 калорий, что составит от 200 до 600 калорий в час. Для того, чтобы увидеть какие-то результаты на собственной талии, необходимо гулять пешком от 30 до 90 минут в день. При этом при пеших прогулках интенсивность сердцебиения должна достигать 70% от максимума, чтобы в организме начался процесс сжигания жира.