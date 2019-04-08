Ученые объяснили, почему мужчины живут меньше женщин

По данным ВОЗ, в среднем женщины во всем мире живут на пять лет дольше.

Каждый год Всемирная организация здравоохранения исследует то, насколько здоровое человечество. В этом году статистика посвящена вопросу о том, почему продолжительность жизни у мужчин и женщин отличается.

Как пишет Der Spiegel, согласно прогнозам ВОЗ, в 2019 году на свет появится 141 миллион детей. При этом, среди них будет больше мальчиков, чем девочек. Если первых будет 73 миллиона, то вторых – 68 миллионов. Продолжительность жизни людей растет во всем мире. Рожденные сейчас мальчики доживают до 70 лет в среднем, а девочки – до 74. И это на 5 лет больше, чем было еще 19 лет назад. Однако, мужчины живут меньше.

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Ученые исследовали, что для этого есть много причин. 33 из 40 наиболее частых причин смерти сильнее отражаются на мужчинах, чем на женщинах. Прежде всего, это ишемическая болезнь сердца. Она отбирает у мужчин на 0,84 года жизни больше, чем у женщин. ДТП сокращает жизнь мужчин на 0,47 года жизни больше, чем женщин. Кроме того, мужчины чаще умирают от рака легких и хронической обструктивной болезни сердца.

Некоторые отличия объясняются генетикой. Например, процессы, связанные с Х-хромосомой, способствуют тому, что у женщин более сильная иммунная система.

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Однако, частично они объясняются гендерными ролями. К примеру, мужчины чаще работают в транспортной сфере, поэтому чаще становятся жертвами ДТП. Для них риск погибнуть в аварии с 15 года жизни в два раза превышает такую вероятность для женщин.