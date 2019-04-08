Названа неожиданная польза кофе

Кофе способно уменьшать воспалительные процессы, что делает его эффективным борцом с атеросклерозом.

Специалисты ISIC (Института научной информации в области кофе) изучили влияние кофе на ряд заболеваний.

Оказалось, что чашка кофе в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов, пишет MedikForum.

Полифенолы, которыми щедро насыщены плоды и зерна кофе, а также вино, какао и ряд других пищевых продуктов, очень полезны для сердца и сосудов. Эксперты ISIC называют их полезные свойства, это антиоксидантное и противовоспалительное действие, кроме того, именно кофе способно в значительной степени снизить риски заболеваний сердца.

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Также ученые полагают, что у полифенолов есть свойство менять холестериновое поглощение и переработку в организме жиров. При этом кофе способно уменьшать воспалительные процессы, что делает его эффективным борцом с атеросклерозом. Экспертная группа считает, что при умеренном потреблении кофе можно снизить смертности от заболеваний сосудов и сердца. Для достижения полезного эффекта предпочтительно выпивать в день от трех до пяти чашек напитка. При таком режиме потребления риск сердечно-сосудистых болезней и провоцируемой ими смертности, становится ниже на 15%. При этом, утверждают ученые, обычное употребление напитка никоим образом не приведет к повторному появлению сосудистых и кардио-заболеваний, зато способно бороться даже с болезнью Альцгеймера.

На данный момент именно кофе стало одним из главнейших источников ценных полифенолов среди всех остальных ингредиентов, входящих в меню человека. Эти вещества формируют особенный вкус и аромат бодрящего напитка.

Ранее сотрудники Университета Торонто установили, что одного взгляда или мысли о кофе может быть достаточно, чтобы мозг взбодрился.