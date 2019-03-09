Facebook и Instagram введут ограничения для аккаунтов, которые пропагандируют отказ от прививок

Facebook снизит рейтинг в ленте новостей для таких страниц и будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.

Соцсети Facebook и Instagram не будут показывать в рекомендациях и поиске аккаунты, призывающие отказываться от прививок.

Об этом говорится на официальном сайте Facebook Newsroom.

Facebook снизит рейтинг в ленте новостей для таких страниц и будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.

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Instagram не будет выдавать такой контент по хэштегом и в рекомендациях.

Определять дезинформацию о вакцинации будут с помощью мировых организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, самый масштабный видео-хостинг YouTube отключил платную рекламу на видео каналов, пропагандирующих отказ от вакцинации.