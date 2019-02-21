Сокращает жизнь: названа серьезная опасность популярной диеты

Клетки накапливают дефектные белки, а это негативно влияет на здоровье их носителя и укорачивает его жизнь.

Рацион, содержащий слишком много белка, сокращает продолжительность жизни.

Причина в том, что переизбыток белка нарушает клеточные процессы. Статья об этом опубликована в журнале Current Biology, пишет MedikForum.

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Ученые из Института медицинских исследований Южной Австралии опубликовали статью о результатах исследования, которые они проводили на червях и фруктовых мухах-дрозофилах. Впервые ученым удалось обнаружить биологический механизм сокращения жизни, который, как полагают исследователи, срабатывает в случае высокого содержания белка в пище.

Как показывают данные, чересчур белковая диета провоцирует ускорение в процессе синтеза белков в клетках, что увеличивает процент «ошибок». Таким образом клетки накапливают дефектные белки, а это негативно влияет на здоровье их носителя и укорачивает его жизнь.

В то же время, ученые подтвердили связь между низкобелковой диетой, богатой сложными углеводами, – и долгой здоровой жизнью.

"Углеводы пользуются плохой репутацией, но важен баланс и понимание разницы между быстрыми и сложными углеводами. Углеводы, богатые клетчаткой, содержащиеся во фруктах, овощах, необработанных зернах и семенах, приносят наибольшую пользу здоровью", - заявил ученый Кристофер Прауд.

Ранее американские медики и специалисты в области диетологии выбрали лучший рацион питания на 2019 год.