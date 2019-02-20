Названа неожиданная причина потери зрения

Выкуривание более 20 сигарет в день способствует потере цветового зрения, выяснили ученые.

Выкуривание более 20 сигарет в день может нанести вред вашему здоровью, в частности, зрению.

К такому выводу пришли ученые, результаты исследования опубликованы на EurekAlert!

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В новом исследовании принимал участие 71 здоровый человек, выкуривший менее 15 сигарет за всю свою жизнь, и 63 человека, выкуривающие более 20 сигарет в день. Возраст участников - от 25 до 45 лет. Отмечается, что у них было либо нормальное, либо скорректированное зрение.

Ученые провели тесты, в ходе которых определялась способность испытуемых различать контраст изображения и цвета.

Оказалось, что у курильщиков наблюдались значительные изменения в чувствительности к красному, зеленому, желтому и синему цветам. Кроме того, у них снизилась способность различать контрасты и цвета в отличие от тех, кто не курит.

Это говорит о том, что получение нейротоксичных веществ с курением сигарет, может вызвать потерю цветового зрения.

Ранее американские ученые из Университета Флориды в Таллахасси заявили, что у детей и даже внуков отцов-курильщиков могут возникнуть проблемы с развитием.