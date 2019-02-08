Обнаружена самая древняя раковая опухоль

У предка современных черепах было крайне злокачественное новообразование, возникшее на бедренной кости.

Признаки раковой опухоли найдены сотрудниками Музея естествознания в Берлине у ископаемой черепахи, чей возраст достигает 240 миллионов лет.

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Проведенные исследования показали наличие рака на бедренной кости черепахи, сообщает EurekAlert!

По своим характеристикам новообразование у черепахи соответствует современной периостальной остеосаркоме у человека: этот тип опухолей располагается на поверхности костей, быстро развивается и рано дает метастазы.

Ранее онколог рассказал, что лучший метод профилактики рака — отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни.