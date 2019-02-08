цей матеріал доступний українською

Обнаружена самая древняя раковая опухоль

10:45, 08 февраля 2019
Зарубежные новости
319 0
Ученые обнаружили древнюю опухоль / фото medicalxpress.com

Признаки раковой опухоли найдены сотрудниками Музея естествознания в Берлине у ископаемой черепахи, чей возраст достигает 240 миллионов лет. 

Читайте такжеУченые пообещали через год представить лекарство от рака

Проведенные исследования показали наличие рака на бедренной кости черепахи, сообщает EurekAlert!

По своим характеристикам новообразование у черепахи соответствует современной периостальной остеосаркоме у человека: этот тип опухолей располагается на поверхности костей, быстро развивается и рано дает метастазы.

Ранее онколог рассказал, что лучший метод профилактики рака — отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ученые#рак