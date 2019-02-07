Найден новый способ лечения опасной половой инфекции

Используя PDGFR-бета, ученые надеются заблокировать производство белка, используемого инфекцией с целью проникновения прямиком в клетки.

Исследователи из Университета Ватерлоо разработали новый способ профилактики и лечения хламидий – наиболее распространенной в мире бактериальной инфекции, передающаяся половым путем.

Если хламидии не лечить или если лечение занимает длительный период времени, это может привести к бесплодию и другим репродуктивным проблемам, поэтому важно найти новые способы лечения этой распространенной инфекции, рассказали исследователи EurekAlert!

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Новое лечение представляет собой тип генной терапии, осуществляемой с помощью нанотехнологий, и демонстрирует 65-процентный успех в профилактике хламидийной инфекции при однократном приеме.

По словам ученых, новый препарат предотвращает попадание большинства хламидий в клетки репродуктивной системы и уничтожает бактерии, способные проникать через клеточную стенку.

Исследователи смогли достичь этого, используя небольшую рибонуклеиновую кислоту для нацеливания на специфический ген PDGFR-бета в женском репродуктивном тракте, который создает белок, связанный с бактериями хламидиоза.

"Ориентируясь на PDGFR-бета, мы можем остановить создание белка, который Chlamydia будет использовать для проникновения в клетки. В результате вероятность возникновения инфекции меньше", – отмечает один из ученых.