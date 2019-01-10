Зафиксирован неизвестный вирус-родственник Эболы

Летучие собаки оказались разносчиками потенциально смертельной лихорадки Менгла.

Сингапурские и китайские ученые сообщили об обнаружении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых. У живущих в южно-китайской провинции Юньнань летучих собак они идентифицировали прежде неизвестного родственника Эболы и Марбурга – филовирус Менгла.

По словам авторов исследования, на эволюционном древе филовирусов Менгла располагаются "где-то посередине" между Эболой и Марбургом, передает Naked Science.

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Выделяется он и регионом распространения, нехарактерным для других филовирусов. Однако и с Марбургом, и с Эболой вирус Менгла роднит немало угрожающих характеристик.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, отмечают, что его РНК содержит семь генов, включая белок NPC1, который все эти филовирусы используют для связывания с клеткой хозяина. Эксперименты на лабораторных животных показали, что вирус способен и к переходу межвидового барьера, что делает его последней в списке потенциальных угроз человечеству – последней по порядку, но вряд ли по значению.

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