Обнаружена смертельная опасность сахара

Ученые обнаружили, что у 50-58% животных, получавших обогащенную сахаром диету, в результате обнаруживали злокачественные новообразования.

Американские ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу о том, что злоупотребление сахаром может провоцировать развитие раковых клеток.

Более того, по их словам, чрезмерное употребление сахара может приводить к появлению нескольких видов рака, пишет Independent.

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"Сахар также может вызывать онкологические заболевания. Это объясняется тем, что раковые опухоли используют глюкозу для своего роста", - к таким выводам пришли ученые.

Исследователи заявили, что злоупотребление сахаром может приводить к появлению трех видов рака - матки, молочной железы и толстой кишки.

Ученые провели эксперимент и обнаружили, что у 50-58% животных, получавших обогащенную сахаром диету, в результате обнаруживали злокачественные новообразования.

Ранее ученые выяснили, что сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры.