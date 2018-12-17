Названа самая опасная для здоровья дата - она близится
Риск сердечного приступа достигает своего максимума примерно в 22 часа в канун католического Рождества, 25 декабря.
Об этом говорится в исследовании шведских ученых, опубликованном в журнале The BMJ.
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Ученые проанализировали точные сроки почти 300 тысяч сердечных приступов, зарегистрированных в шведском реестре с 1998 по 2013 год.
В ходе исследования выяснилось, что рождественские и летние каникулы были связаны с более высоким риском сердечного приступа - 15% и 12% по сравнению с контрольным периодом. Кроме того, с высокими шансами на приступ были связаны раннее утро и понедельник.
Но самым опасным днем был признан канун Рождества, 24 декабря: так, риск сердечного приступа в этот день увеличивался на 37% примерно в 22:00.
По мнению исследователей, причинами тому являются эмоциональный стресс и беспокойство накануне праздника, особенно среди людей старше 75 лет или тех, кто уже страдает от диабета или сердечных заболеваний.
Ранее ученые выяснили, что низкие температуры повышают риск развития инфаркта миокарда у пожилых людей.