Компания Samsung извинилась за смертельные случаи и болезни рабочих

Концерн Samsung выплатит компенсации бывшим и нынешним работникам, заболевшими на вредном производстве.

Южнокорейский технологический концерн Samsung принес извинения сотням работников, заболевшим в связи с вредным производством, а также семьях скончавшихся от данных заболеваний.

В пятницу, 23 ноября, глава концерна Ки Нам Ким в эфире южнокорейского телевидения выразил сожаление в связи с недостаточными мерами концерна для защиты от "потенциальных рисков для здоровья на производстве чипов и жидкокристаллических дисплеев", сообщает DW.

"Мы приносим искренние извинения тем, кто страдал от заболеваний, а также их семьям", - заявил он. Кроме того, концерн согласился выплатить компенсации бывшим и нынешним сотрудникам, заболевшим в результате контакта с вредными химикатами на рабочем месте. В ближайшие десять лет им будут выплачиваться компенсации до 150 миллионов вон (в пересчете около 116 тысяч евро).

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Конфликт между руководством и работниками компании начался после смерти от лейкемии 23-летней сотрудницы в 2007 году. Ее отец отказался заключить с концерном соглашение и нашел единомышленников среди сотрудников Samsung и их родственников, организовав движение, борющееся за признание ответственности концерна за здоровье работников на опасном производстве.

Правозащитная группа "Защитники здоровья и прав работников индустрии полупроводников" (SHARPS) задокументировала 320 случаев тяжелых заболеваний среди сотрудников фабрик Samsung, 118 из этих людей скончались.

В мае 2014 года руководство Samsung уже приносило извинения заболевшим онкологическими заболеваниями сотрудникам и их семьям, одновременно подчеркнув, что не видит связи данных случаев с деятельностью концерна.