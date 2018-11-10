Ученые заявили, что половине стран мира грозит сокращение населения

Как показало исследование, спад коэффициента рождаемости поставил половину стран мира перед лицом "беби-кризиса".

Ученые констатируют, что в мире произошел значительный спад числа детей, которых рожает за свою жизнь среднестатистическая женщина.

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Как показало исследование, спад коэффициента рождаемости поставил половину стран мира перед лицом "беби-кризиса" (англ. baby bust - явления, противположного беби-буму, то есть всплеску рождаемости - ред.), передает Би-би-си. В этих странах числа новорожденных окажется недостаточно для сохранения текущей численности населения. Исследователи заявили, что полученный результат оказался для них "большой неожиданностью".

В частности, исследование проанализировало тенденции во всех странах мира с 1950 по 2017 год. Оно показало, что в 1950 году у каждой женщины за ее жизнь рождались в среднем 4,7 ребенка. В прошлом году показатель был вдвое ниже - 2,4.

За этой цифрой скрывается огромный разброс между странами. Например, коэффициент рождаемости в Нигере составляет 7,1 ребенка, тогда как на острове Кипр на каждую женщину приходится лишь одно рождение. В Великобритании этот показатель составляет 1,7, что примерно соответствует цифрам в большинстве стран Западной Европы.

Суммарный коэффициент рождаемости - это среднее число детей, которых каждая женщина производит на свет за всю свою жизнь. Это не то же самое, что уровень рождаемости - число новорожденных на тысячу человек населения в отдельно взятом году.

Когда суммарный коэффициент рождаемости страны падает и остается ниже уровня 2,1, то в конце концов численность ее населения начнет снижаться (порог для беби-кризиса значительно выше в странах с высокой детской смертностью). В 1950 году ни одна страна не находилась в подобном положении.

Руководитель Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете Кристофер Маррей сказал: "Мы достигли водораздела, за которым у половины стран суммарный коэффициент рождаемости находится ниже уровня простого воспроизводства населения. Если ничего не изменится, численность населения в этих странах будет сокращаться". "Это знаменательный переход. Это неожиданность даже для людей вроде меня. Мысль о том, что это касается половины стран мира, очень удивит людей", - добавил он.

Низкий суммарный коэффициент рождаемости в основном наблюдается в более экономически развитых странах. В их числе большинство государств Европы, США, Южная Корея и Австралия.

Это не означает, что число жителей в этих странах начало падать. По крайней мере пока что этого не происходит, поскольку численность населения складывается из рождаемости, смертности и миграции.

Чтобы уровень рождаемости начал меняться, может потребоваться поколение.

"Вскоре мы перейдем к ситуации, когда страны начнут бороться со снижением численности населения", - отметил профессор Маррей.

В половине стран по-прежнему рождается достаточно детей, чтобы население росло, однако чем больше стран повышает уровень своего экономического развития, тем меньше там будет суммарный коэффициент рождаемости.

38-летняя Рейчел Джейкобс из графства Кент родила свою единственную дочь семь лет назад. "Раньше я была сосредоточена на карьере. Когда я была беременна, я по-прежнему была сосредоточена на карьере. Теперь я знаю, что наша семья выживет на деньги, которые мы зарабатываем, и будет иметь при этом возможность каждый год ездить отдыхать. Будь у нас еще один ребенок, отдых мы бы уже не смогли себе позволить. Я лучше дам все самое лучшее нашей дочери, чем стану матерью нескольких детей, которых мы только и сможем, что накормить и одеть. Мы с моим партнером думаем и о будущем. Мы хотим иметь возможность поддерживать дочь финансово, когда она будет учиться в университете, и помочь с покупкой жилья. Я бы не хотела когда-либо сказать ей, что она не сможет пойти на вечеринку или позволить себе новый свитер на Рождество", - рассказала женщина.

Снижение числа рождений на одну женщину связано с тремя ключевыми факторами:

Снижение уровня детской смертности, из-за чего женщины рожают меньше

Рост доступа к контрацепции

Более высокий уровень занятости и образования среди женщин

Во многих смыслах снижение коэффициента рождаемости - это история успеха.

Без притока мигрантов страны будут сталкиваться со старением и сокращением населения. По словам директора Оксфордского института по изучению старения населения Джорджа Лисона, само по себе это не плохо, но всему обществу нужно будет подготовиться к масштабным демографическим переменам.

Вот что он сказал: "Вопросы демографии оказывают влияние на любой аспект нашей жизни. Посмотрите в окно на людей на улицах, на дома, на транспорт, на потребление - все это подчинено демографии". "То, к чему мы готовимся, определяется не только численностью населения, но и его возрастной структурой, которая меняется, причем настолько фундаментально, что мы еще до конца это не осмыслили", - сказал Лисон.

Он считает, что рынок труда должен будет измениться, так что сама мысль выйти на пенсию в 68 лет окажется несостоятельной.

В докладе говорится, что страны, которые это затронет, будут вынуждены подумать о наращивании числа мигрантов (это сопряжено со своими собственными проблемами) либо стимулировании рождаемости (подобные меры зачастую не достигают своей цели).

Автор исследования Кристофер Маррей утверждает: "Если все будет идти своим чередом, в будущем будет мало детей и много людей старше 65 лет, и с таким положением дел поддерживать себя мировому сообществу будет крайне тяжело. Подумайте, насколько серьезными будут социальные и экономические последствия для общества, в котором бабушек и дедушек больше, чем внуков".

"Мне кажется, это прекрасно понимает Япония. Там снижается численность населения, но, как мне кажется, многие страны Запада еще не столкнулись с этим, потому что низкая рождаемость там компенсировалась миграцией. Но в масштабе всего мира миграция проблемы не решит", - добавил он.

Есть у снижения рождаемости и оборотная сторона: этот процесс может пойти на пользу окружающей среде, учитывая, как влияют на нее люди в настоящее время.

С 1950 года Китай пережил громадный рост населения: резко выросло население: примерно с полумиллиарда до 1,4 млрд человек. Но и в этой стране отмечается проблема с коэффициентом рождаемости, который в 2017 году составлял лишь 1,5 ребенка на женщину. Недавно страна отошла от своей знаменитой политики "Одна семья - один ребенок".

Причины, по которым развитым странам требуется коэффициент рождаемости не ниже 2,1, состоит еще и в том, что не все дети доживают до взрослого возраста, а мальчиков в среднем рождается чуть больше, чем девочек.

В Китае же, по статистике, на 100 девочек рождается 117 мальчиков, что указывает на "крайне высокую распространенность абортов по гендерному признаку и даже убийств новорожденных", пишут авторы исследования.

В таком случае для сохранения численности населения понадобится еще больше новорожденных.