Ученые предупредили о смертельных последствиях излучения мобильных телефонов

Воздействие излучения на животных может отличаться от аналогичного воздействия на людей, отмечают ученые.

Высокий уровень радиочастотного излучения, характерный для мобильных телефонов, использующих сети 2G и 3G, провоцирует развитие рака сердца, опухоли мозга и надпочечников.

К такому выводу пришли ученые из Национального института здоровья США, проведя опыты на мышах и крысах, передает N+1.

Исследования общей стоимостью в 30 миллионов долларов и продолжительностью в 10 лет их авторы называют самой полной оценкой влияния радиоволнового излучения на здоровье животных.

"Сравнивать воздействие в экспериментах и то воздействие, которому подвергается человек, использующий мобильный телефон, напрямую нельзя. В наших исследованиях крысы и мыши подвергались облучению всего тела. У людей, напротив, излучению подвергаются только конкретные ткани там, где человек держит свой телефон. Кроме того, уровень излучения и продолжительность воздействия в наших экспериментах были выше, чем те, что испытывают люди <...> Мы уверены, что связь между радиоволновым излучением и опухолями реальна", — сказал ученый Джон Бухер.

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В рамках эксперимента минимальный уровень воздействия на животных составлял предельно допустимый уровень точечного воздействия сегодняшних мобильных телефонов, а максимальный превышал его в четыре раза: от 1,5 до 6 ватт на килограмм массы тела для крыс и от 2,5 до 10 ватт на килограмм для мышей. Группы крыс начинали облучать до рождения, а мышей — с пятой-шестой недели жизни. Эксперимент над каждым животным продолжался на протяжении двух лет, животных подвергали воздействию излучения по девять часов в день интервалами в десять минут с десятиминутными же перерывами.

Один из неожиданных эффектов, наблюдавшихся в исследовании, связан с продолжительностью жизни: у контрольных групп самцов крыс, не подвергавшихся воздействию излучения, она оказалась меньше, чем у экспериментальных групп. На пресс-конференции в феврале авторы исследования говорили, что это может быть либо случайностью, либо реальным положительным воздействием излучения за счет снижения воспаления, сопровождающего хроническую нефропатию, которая развивается у крыс с возрастом.

Опыты показали, что радиочастотное излучение способно провоцировать развитие не только опухолей сердца, но и появление раковых образований мозга и надпочечников у самцов мышей.

"Эти эксперименты на мышах и крысах проводились достаточно давно, но это мыши и крысы, это не люди. Эксперименты in vivo и эксперименты, которые имеют клиническую значимость, это не одно и то же. Мы не мыши — это раз", — сказал исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев.

По его словам, нужны исследования, которые позволили бы безошибочно связывать одно и другое на человеке.

Ранее ученые заявляли, что мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки способны вызвать рак кожи.