Назван способ, как ходить на каблуках без боли

Эксперт посоветовала покупать новые туфли на каблуках во второй половине дня.

Ортопед Кейт Макартур дала несколько советов, как правильно носить обувь на высоких каблуках, чтобы не чувствовать дискомфорта.

По словам Макартур, каблуки дают дополнительную нагрузку на кости, мышцы, связки, сухожилия и на кожу, не говоря уже о лодыжках, коленях, бедрах и пояснице, передает Daily Mail.

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Топ-7 оветов, как носить обувь на высоких каблуках с наименьшим дискомфортом:

1. Разнашивайте каблуки дома перед выходом

"Если вы все время в обуви без каблуков, а затем внезапно обуете ее - ваши ноги будут протестовать. Тренировка ваших ног (каждый день дома перед выходом - Ред.) может помочь уменьшить шок", - сказала врач.

2. Покупайте новые туфли во второй половине дня

"К середине дня ноги распухают. Это поможет вам подобрать правильный размер", - объяснила Макартур.

3. Клейте специальные гелевые накладки или силиконовые лейкопластыри как на пятку, так и на подушечки стоп

"Это существенно уменшит боль", - утверждает эксперт.

4. Коротко подпиливайте ногти на пальцах

Так, по словам ортопеда, можно избежать вросшего ногтя.

5. Используйте пластыри до того, как натрете ноги в обуви на каблуках

6. Пользуйтесь антиперспирантом, если ваши ноги потеют

7. Куркума может помочь при хронической боли в стопе

Врач советует покупать куркуму в таблетках, чтобы облегчить боль.

Напомним, ученые советуют тщательно подбирать обувь в зависимости от ситуации. По их словам, далеко не все женщины знают о риске, на который идут, выбирая туфли на высоком каблуке.