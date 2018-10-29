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Назван способ, как ходить на каблуках без боли

14:16, 29 октября 2018
Зарубежные новости
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Врач советует разнашивать обувь дома / фото psychologies.ru

По словам Макартур, каблуки дают дополнительную нагрузку на кости, мышцы, связки, сухожилия и на кожу, не говоря уже о лодыжках, коленях, бедрах и пояснице, передает Daily Mail.

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Топ-7 оветов, как носить обувь на высоких каблуках с наименьшим дискомфортом:

1. Разнашивайте каблуки дома перед выходом

"Если вы все время в обуви без каблуков, а затем внезапно обуете ее - ваши ноги будут протестовать. Тренировка ваших ног (каждый день дома перед выходом - Ред.) может помочь уменьшить шок", - сказала врач.

2. Покупайте новые туфли во второй половине дня

"К середине дня ноги распухают. Это поможет вам подобрать правильный размер", - объяснила Макартур.

3. Клейте специальные гелевые накладки или силиконовые лейкопластыри как на пятку, так и на подушечки стоп

"Это существенно уменшит боль", - утверждает эксперт.

4. Коротко подпиливайте ногти на пальцах

Так, по словам ортопеда, можно избежать вросшего ногтя.

5. Используйте пластыри до того, как натрете ноги в обуви на каблуках

6.  Пользуйтесь антиперспирантом, если ваши ноги потеют

7. Куркума может помочь при хронической боли в стопе

Врач советует покупать куркуму в таблетках, чтобы облегчить боль.

Напомним, ученые советуют тщательно подбирать обувь в зависимости от ситуации. По их словам, далеко не все женщины знают о риске, на который идут, выбирая туфли на высоком каблуке.

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Теги: #врач#каблуки