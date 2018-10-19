Названы самые полезные для здоровья комнатные растения

В доме должно быть как можно больше растений. Исследование показало, что они укрепляют здоровье за счет улучшения качества воздуха и снижения риска сухости кожи.

Наличие растений в доме может сделать нас более здоровыми за счет улучшения качества вдыхаемого воздуха и насыщения его большим количеством кислорода.

Исследователи обнаружили, что такие комнатные растения, как лилия мира и плющ, обеспечивают преимущества по многим параметрам. Эти растения считаются «голодными», так как они требуют много воды и солнечного света. Однако их потребности положительно воздействуют на атмосферу в помещениях, передает MedikForum.

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Комнатные растения выделяют воду в воздух и поглощают углекислый газ, в ответ давая кислород. Это очень доступный по стоимости и простой способ защиты от сухости кожи и проблем с дыханием или связанных с легкими болезней, как полагают исследователи.

Ученые оценили воздействие самых разных растений на воздух в помещениях. Оказалось, что лилия мира и плющ являются наилучшими, поскольку они поглощают максимальное количество углекислого газа и воды. Исследователи подчеркивают, что человек сегодня проводит до 90% времени в помещениях. Именно поэтому растения с высокой степенью выделения кислорода и воды в атмосферу обеспечивают наилучшую влажность в помещениях. Высокая влажность способствует нормальному увлажнению кожи. Если же наша кожа постоянно сохнет, то это способствует раздражениям и возникновению разных проблем с дыханием или синусовым инфекциям.

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