В Британии появился министр по предотвращению суицидов

Около 4500 британцев ежегодно заканчивают свою жизнь самоубийством.

В Британии появится министр по предотвращению самоубийств.

Он был назначен из-за проведения первого в мире саммита по вопросам психического здоровья, который прошел в стране во Всемирный день ​​психического здоровья. Об этом сообщает ВВС.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала, что назначение министра здравоохранения Джеки Дойла-Прайса на новую роль поможет справиться со стигмой, связанной с самоубийствами.

Также сообщается, что около 4500 британцев ежегодно заканчивают свою жизнь самоубийством.

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На саммит в Лондоне собрались министры и официальные лица из более чем 50 стран. Встреча была организована секретарем по вопросам здравоохранения Мэттом Хэнкоком и сопровождалась герцогом и герцогиней Кембриджской.

Правительство также обещало большую поддержку в школах, привлечение новых групп поддержки психического здоровья и оказание помощи в измерении здоровья учащихся, в том числе их умственного благополучия.

"Мы можем положить конец стигме, которая заставила слишком многих страдать в тишине и предотвратить трагедию самоубийства, которая унесла слишком много жизней", - заявила Мэй.