В Британии появился министр по предотвращению суицидов
В Британии появится министр по предотвращению самоубийств.
Он был назначен из-за проведения первого в мире саммита по вопросам психического здоровья, который прошел в стране во Всемирный день психического здоровья. Об этом сообщает ВВС.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что назначение министра здравоохранения Джеки Дойла-Прайса на новую роль поможет справиться со стигмой, связанной с самоубийствами.
Также сообщается, что около 4500 британцев ежегодно заканчивают свою жизнь самоубийством.
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На саммит в Лондоне собрались министры и официальные лица из более чем 50 стран. Встреча была организована секретарем по вопросам здравоохранения Мэттом Хэнкоком и сопровождалась герцогом и герцогиней Кембриджской.
Правительство также обещало большую поддержку в школах, привлечение новых групп поддержки психического здоровья и оказание помощи в измерении здоровья учащихся, в том числе их умственного благополучия.
"Мы можем положить конец стигме, которая заставила слишком многих страдать в тишине и предотвратить трагедию самоубийства, которая унесла слишком много жизней", - заявила Мэй.