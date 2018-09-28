Оксфордские диетологи разработали "жидкую диету" для похудения

Однако, как подчеркивает ведущий эксперт Университета Эксетера по диабету и ожирению Катарина Кос, людям не следует пробовать эту диету на себе самостоятельно, без поддержки и консультации со стороны врачей.

Лучший способ сбросить вес - это питаться низкокалорийными супами, питательными коктейлями и другими жидкостями, утверждают авторы нового исследования, опубликованного в ведущем журнале британской медицины BMJ.

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Именно такую "жидкую диету" ученые Оксфордского университета рекомендуют прописывать пациентам, страдающим ожирением, передает Би-би-си. Согласно их последнему исследованию, она позволяет худеть намного эффективнее, чем традиционные прописываемые врачами диеты - сидящие на ней люди теряют втрое больше лишнего веса, существенно уменьшая при этом риск возникновения проблем с сердцем или развития диабета второго типа.

Автор работы, врач и профессор Оксфорда Пол Эйвьярд, признает, что сбросить вес - непростая задача, но еще сложнее сохранить достигнутые результаты. "Сидеть на обычной диете невероятно скучно, и людям очень тяжело придерживаться строгого плана питания целый год, - поясняет он. - Нужно сконцентрировать все свои силы на первых 12 неделях, и за счет низкого потребления калорий ты довольно быстро очень заметно похудеешь".

Новая диета рассчитана на людей, испытывающих серьезные проблемы с весом - с индексом массы тела более 30, - у которых не получается похудеть, даже после того как они изменили рацион и стиль жизни.

Потребление калорий уменьшается за счет того, что обычную пищу заменяют специально разработанными жидкостями, супами и низкокалорийными закусками - с добавлением молока, воды и богатых волокнами диетических добавок.

Обычный суточный рацион выглядит приблизительно так:

порошковый шейк-коктейль из обезжиренного молока и соевого протеина со вкусом шоколада (145 ккал)

порошковый суп из обезжиренного молока и соевого протеина со вкусом курицы с грибами (138 ккал)

порошковая каша из обезжиренного молока и смеси цельнозерновых злаков (149 ккал)

протеиновый батончик из сои и молока со вкусом лимона в глазури со вкусом йогурта (150 ккал)

В испытании диеты приняли участие 278 страдающих ожирением пациентов из Оксфордшира. Половина из них в течение восьми недель придерживалась разработанного в Кембридже плана по снижению веса, который ограничивает суточное потребление 810 килокалориями, а затем - в следующие четыре недели - постепенно включала в рацион и другие продукты.

Кроме того, еженедельно на протяжении 24 недель эти пациенты встречались с психотерапевтом, который помогал им придерживаться диеты и продолжать сбрасывать вес. Вторая половина сидела на обычной прописываемой в таких случаях диете.

На протяжении всего эксперимента люди, сидящие на "жидкой диете", теряли вес быстрее, чем участники контрольной группы.

Через год каждый из них сбросил в среднем по 10,7 кг, в то время как пациенты из контрольной группы похудели в среднем на 3,1 кг.

У них также улучшились показатели давления и уровня холестерина. А пациенты, страдающие от диабета второго типа (он нередко развивается у людей с лишним весом), смогли существенно снизить дозы принимаемых препаратов.

Однако, как подчеркивает ведущий эксперт Университета Эксетера по диабету и ожирению Катарина Кос, людям не следует пробовать эту диету на себе самостоятельно, без поддержки и консультации со стороны врачей. "Конечно, если у вас есть лишний вес, худеть полезно. Однако многочисленные исследования указывают на то, что такие диеты работают только в том случае, если они становятся лишь отправной точкой на будущее и ведут к полноценному изменению пищевого поведения", - говорит она.

С ней согласна и профессор Хелен Стоукс-Лэмпард, возглавляющая британский Королевский колледж врачей общей практики. По ее словам, при выборе конкретной диеты врач всегда должен учитывать множество факторов, в том числе физическое и психологическое состояние пациента, а также его социальное положение. Кроме того, при похудении нельзя полагаться только на диету.

"В конечном итоге, лучший способ оставаться в форме и сохранять здоровье - это вести активный образ жизни, придерживаться здоровой и сбалансированной диеты, хорошо высыпаться, не злоупотреблять алкоголем выше предписанных норм, а также не курить", - заключает она.