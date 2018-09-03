Nestle персонализирует диеты с помощью ДНК

ДНК позволяет выявить восприимчивость к таким распространенным заболеваниям, как высокий уровень холестерина или диабет.

Компания Nestle хочет на основе тестов ДНК создавать и продавать индивидуальные планы питания.

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Как сообщает Bloomberg, такое питание, по мнению компании, увеличит продолжительность жизни и сохранит здоровье людей, передает kommersant.

Для эксперимента были выбраны 100 тыс. человек из Японии, которым выдали приборы для сбора ДНК у себя дома. Через приложение испытуемые делают фотографии того, что они едят, а Nestle затем рекомендует диетические изменения и предлагает специализированные добавки, которые можно подсыпать или смешать с различными пищевыми продуктами, включая чай.

ДНК позволяет выявить восприимчивость к таким распространенным заболеваниям, как высокий уровень холестерина или диабет. Сама программа может стоить до $600 в год и будет предоставлять капсулы, которые делают богатыми питательными веществами чаи, коктейли и другие продукты, например, витамин-обогащенные закуски.