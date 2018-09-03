цей матеріал доступний українською

Nestle персонализирует диеты с помощью ДНК

19:17, 03 сентября 2018
Зарубежные новости
234 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеNestle уменьшит количество сахара в шоколаде

Как сообщает Bloomberg, такое питание, по мнению компании, увеличит продолжительность жизни и сохранит здоровье людей, передает kommersant.

Для эксперимента были выбраны 100 тыс. человек из Японии, которым выдали приборы для сбора ДНК у себя дома. Через приложение испытуемые делают фотографии того, что они едят, а Nestle затем рекомендует диетические изменения и предлагает специализированные добавки, которые можно подсыпать или смешать с различными пищевыми продуктами, включая чай.

ДНК позволяет выявить восприимчивость к таким распространенным заболеваниям, как высокий уровень холестерина или диабет. Сама программа может стоить до $600 в год и будет предоставлять капсулы, которые делают богатыми питательными веществами чаи, коктейли и другие продукты, например, витамин-обогащенные закуски.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #питание#ДНК#Nestle