Поиски диагноза для себя в Google могут быть полезными

Ученые установили, что если напуганные интернетом пациенты идут к врачу, то они обычно задают правильные вопросы о своем состоянии и лечении.

Сегодня, когда люди подозревают, что они заразились бактерией e.coli, сальмонеллой или же когда подозревают у себя острый фарингит или любую другую болезнь, они часто обращаются к Google, чтобы выяснить, сколько им еще осталось жить.

Именно поэтому поисковый запрос «Мои симптомы...» очень популярен в поисковых системах. Такая онлайн-диагностика обычно приводит к неверным результатам. В конце концов, боль в зубах не обязательно указывает на развитие рака во рту. Впрочем, как пишет Newsweek, команда австралийских ученых обнаружила, что на самом деле поиски в интернете могут быть полезными.

Читайте такжеВрачам предлагают запретить пугать пациентов словом рак

Начитавшись о своих симптомах на разных сайтах, пациенты входят в кабинет врача лучше информированными. В исследовании приняли участие 400 пациентов скорой помощи двух австралийских больниц. Как оказалось, треть из них искали свои симптомы в интернете, прежде чем обратиться к медикам. При этом, 49% признались, что консультируются у "доктора Google" регулярно.

Пациенты пояснили, что интернет-исследование на самом деле помогло им найти общий язык с врачами-профессионалами.

«В частности, пациенты сообщали, что так они могли задавать более умные вопросы, лучше общаться и найти общий язык с поставщиком медицинских услуг», - говорится в результатах исследования.

Читайте такжеВ мире 450 миллионов людей имеют психические заболевания - ООН

Также австралийские ученые установили, что интернет-поиски не заставляют людей сомневаться в настоящих профессиональных диагнозах врачей. Впрочем, издание отмечает, что лишь 30% информации в интернете о разных симптомах в действительности точные. Поэтому во всяком случае лучше обращаться за помощью к врачам.