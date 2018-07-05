«Потому что я так сказала!»: психотерапевты составили список фраз, которые нельзя говорить капризным детям

Эксперты составили рецепт, как успокоить любого привереду.

Воспитание детей – дело не из легких, особенно когда речь идет о дисциплине. Один не верный шаг может стать катализатором почти «апокалиптического» взрыва раздражения, что придает словам и тактикам особое значение в управлении поведением, пишет The Independent.

Психотерапевты Хизер Турджеон и Джули Райт создали специальный рецепт, который, по их мнению, поможет родителям справиться с почти всеми трудностями воспитания. Они назвали свою модель ALP (attune, limit set and problem solve – сонастройка, установление границ и решение проблемы), которая состоит из трех этапов.

«Применение ALP в разные моменты дает родителям возможность управлять ситуацией с пониманием и учтивостью, постоянно устанавливая четкие границы, обучая правилам и помогая детям делать лучший выбор или решать свои дилеммы», - говорят эксперты.

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«Наш опыт и исследования в течение многих десятилетий говорят нам, что когда родители проявляют эмпатию и последовательность, дети становятся более склонными к принятию ощущения, что правильно, а что нет, чем когда им пытаются привить правильное поведение с помощью страха, что кто-то за ними следит», - добавляют они.

Для примера Турджеон и Райт приводят ситуацию, в которой ребенок капризничает и не хочет уходить из магазина игрушек. В такой ситуации применение ALP имело бы следующий вид.

Этап первый – сонастройка. Нужно опуститься до уровня ребенка и установить зрительный контакт. Мягким тоном стоит сказать, что все понимают, почему он расстроен: «Мама понимает, что покинуть такой веселый магазин действительно трудно!». Потом наступает момент для второго этапа – установления границ. Здесь стоит спокойно объяснить ситуацию: «Но нам действительно нужно идти. Время забрать твою сестру». А дальше – этап решения проблемы, который предусматривает разрешение ситуации с помощью компромисса, который мотивирует ребенка вести себя хорошо. «Ты можешь держать мою руку, а мы будем петь смешную песенку» или «Хочешь, я донесу тебя до машины». Самое важное – это показать ребенку, что его проблему действительно пытаются понять несмотря на то, что ее поведение взрослым кажется нерациональным.

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«Порой причины кажутся нам нелепыми, но для детей в тот конкретный момент – это все», - говорят эксперты.

По словам психотерапевтов, нужно постоянно объяснять и демонстрировать детям, что родители не пытаются их судить, а хотят помочь. Иначе ситуация будет только ухудшаться. Также эксперты составили список фраз, которые никогда нельзя говорить детям ради дисциплины. Среди них: «Отряхнись, с тобой все в порядке», «Сколько раз я говорил(ла) тебе так не делать?», «Почему ты не слушаешься?», «Если ты это не выключишь немедленно, никакого десерта сегодня!», «Перестань рыдать, как дитя малое!», «Потому что я так сказал(ла)!».