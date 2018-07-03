Землю ждет новый метеоудар
09:29, 03 июля 2018Зарубежные новости
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Магнитосфера Земли будет возбужденной 15, 20 и 22 июля.
На Землю снова обрушится магнитная буря / фото atn.ua
Слабая магнитная буря накроет Землю 23 июля. Она достигнет уровня G1 по пятибалльной шкале.
Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Напомним, что в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.
Ранее Киевский институт геофизики сообщал о магнитных бурях, которые начались 29 июня ночью и продлились до вечера пятницы.
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