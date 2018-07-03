Землю ждет новый метеоудар

Магнитосфера Земли будет возбужденной 15, 20 и 22 июля.

Слабая магнитная буря накроет Землю 23 июля. Она достигнет уровня G1 по пятибалльной шкале.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Напомним, что в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.

Ранее Киевский институт геофизики сообщал о магнитных бурях, которые начались 29 июня ночью и продлились до вечера пятницы.