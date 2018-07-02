Ученые изобрели искусственный яичник для лечения женского бесплодия после рака

Технология может стать доступной для людей через 5-10 лет.

В Дании врачи создали так называемые «искусственные яичники» из человеческих тканей с целью помочь женщинам иметь детей после очень токсических терапий, которые могут вызвать бесплодие. Команда в Копенгагене утверждает, что лабораторный яичник может поддерживать жизнь человеческих яйцеклеток в течение многих недель. Поэтому надежда на то, что новая технология поможет женщинам после радио- и химиотерапии рожать здоровых детей, растет, пишет The Guardian.

Имплантация искусственных яичников может также помочь женщинам, страдающим от рассеянного склероза и бета-талассемии, которые вынуждены проходить вредное для фертильности лечение. Также это может помочь тем пациентам, у кого рано началась менопауза.

Издание пишет, что на сегодня врачи предлагают женщинам, которые столкнулись с раком, терапию, которая предусматривает удаление и замораживание тканей яичника. После завершения токсического лечения рака ткани возвращают в тело, поэтому пациентка снова может родить ребенка естественным способом. Для многих пациентов эта процедура безопасна. Но в некоторых формах рака, таких как лейкемия и рак яичников, болезнь может поразить ткани фертильных органов. Поэтому способ удаления и заморозки не спасет ситуацию.

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Сюзанн Порс из компании Rigshospitalet в Копенгагене убеждена, что искусственные яичники могут стать решением в таких ситуациях. Для их изготовления из донорских тканей удаляются все клетки включительно с любыми канцерогенными. Таким образом остается только тканевый «каркас» из коллагена – протеина, благодаря которому кожа становится эластичной. После этого врачи наполняют этот каркас тысячами человеческих фолликул - крошечных мешочков, которые содержат яйцеклетки на ранних стадиях.

На встрече Европейского сообщества человеческой репродукции и эмбриологии в Барселоне Порс рассказала, что ее команда успешно смогла имплантировать искусственный яичник с 20 человеческими фолликулами мыши. В ходе эксперимента четверть из них оставались живыми в течение трех недель. За это время кровяные сосуды начали обрастать искусственный яичник, чтобы питать его в теле животного.

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«Это первое доказательство, что мы можем поддерживать яйцеклетки. Это важный шаг на нашем пути», - сказала Порс.

Впрочем, она добавила, что прежде чем способ с применением искусственного яичника предложат людям, придется провести ряд исследований, которые займут от 5 до 10 лет.