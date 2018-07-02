Названы семь причин, по которым воду надо пить каждый день

Медики, диетологи и ученые в один голос твердят: человеку нужно пить больше чистой питьевой воды.

Действительно, жидкость необходима человеческому организму, потому что её потеря может существенно нарушить функционирование различных органов.

О преимуществах ежедневного употребления воды рассказали в "МедикФорум".

Во-первых, вода позволяет избавиться от избыточного веса. Как правило, не всегда голод, который испытывает человек, связан с реальным аппетитом. Бывает и так, что организму просто требуется жидкость, а мы начинаем его пичкать различными продуктами. Если человека мучает жажда, то многие процессы в организме начинают затормаживаться или вообще прекращают действовать. Это касается и переработки жировых клеток. Поэтому если вы нацелены похудеть, то вода должна стать вашим постоянным спутником.

Во-вторых, вода помогает придать вашему лицу более свежий вид. Дело в том, что жидкость может избавить кожу от морщин, а значит подарить сияние, молодость и красоту. В одном из исследований женщинам нужно было каждый день потреблять определённую норму воды. Оказалось, что у каждой пятой испытательницы морщины на лице разгладились. При этом представительницы прекрасного пола не меняли ни своих пищевых привычек, ни образ жизни, ни косметические средства.

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В-третьих, вода является отличным очистителем. Взаимодействие сухой кожи и жидкости приводит к улучшению естественных процессов. Благодаря частому употреблению воды кожный покров становится чище, так как тело очищается и от продуктов жизнедеятельности, и от токсинов.

В-четвёртых, вода позволяет избавиться от боли, особенно головной. Сложно в это поверить, но если вас мучают болезненные ощущения в области головы, то не тянитесь сразу к болеутоляющим средствам. Попробуйте простую чистую питьевую воду. Довольно часто головная боль образуется из-за обезвоживания. Поэтому глоток влаги может помочь вам в этом вопросе. Впрочем, это вряд ли коснётся хронических болей, в таком случае лучше обратиться к врачу.

В-пятых, вода отлично помогает улучшить пищеварительный процесс. Если вы включите в свой рацион клетчатку, то сможете побороть проблему запоров. Но этот метод действует только в том случае, если вы пьёте достаточное количество чистой жидкости.

В-шестых, облегчить работу вашего сердца поможет тоже вода. Дело в том, что сердце намного сложнее работает при нехватке влаги – кровь по артериям и венам начинает затормаживаться, так как становится намного гуще. Соответственно, при употреблении воды ситуацию можно исправить в лучшую сторону. Медики утверждают, что оптимальным будет употреблять для грамотной работы сердца не меньше пяти стаканов воды в сутки.

И наконец, чистая питьевая вода способствует улучшению работы головного мозга. Ведь этот орган на 85 процентов состоит из воды. Недостаток жидкости приведёт к отрицательному влиянию на вашу память, внимание и концентрацию.

Как сообщалось, согласно результатам международного исследования, минеральная бутилированная вода содержит микропластик.