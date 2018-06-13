На вице-спикера Сейма Польши подали жалобу из-за скандального заявления о медиках из Украины

Несмотря на неоднократные попытки, не удалось получить от вице-спикера Сейма Польши никаких комментариев.

Польское издание OKO.press обратилось в комиссию Сейма по вопросам этики депутатов с жалобой на вице-маршалка парламента Станислава Тышку (члена "Кукиз'15") в связи с его заявлением о медицинских работников из Украины в эфире одного из телеканалов.

Тышка выразил мнение, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей, передает "Европейская правда".

Посольство Украины начало требовать извинений от Тышки за "ксенофобскую и примитивную попытку переложить вину на иностранцев".

"Вице-спикер Станислав Тышка, доктор гуманитарных наук, юрист и философ, молчит. Несмотря на неоднократные попытки, нам не удалось получить от него никаких комментариев. Не ответил он и на заявление посольства Украины", - отмечается в жалобе.

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Отмечается, что Тышка никоим образом не опубликовал доказательств своих обвинений о медсестрах или врачах из Украины. Также приводится заявление Министерства здравоохранения Польши, которое уверяет, что не знает ни одного случая смерти пациента в результате медицинских ошибок украинской медсестры или отсутствия у нее профессионализма.

"Высказывания маршала Тышки противоречат истине, и, следовательно, являются нарушением принципа добросовестности, которыми должны руководствоваться депутаты, о чем говорится в ст. 5 Резолюции Сейма Республики Польша от 17 июля 1998 года. Безосновательные обвинения украинского медицинского персонала за причинение смерти польских пациентам, что еще хуже, является нарушением достоинства граждан Украины в Польше", - говорится в заявлении.

В издании требуют срочно заняться этим высказыванием в соответствии с регламентом Комиссии.

"Тем более, что спикер Тышка, похоже, игнорирует проблему. Не отвечает на наши вопросы, направленные по электронной почте, Twitter и Facebook. Также представительство в парламенте Kukiz'15 не реагирует. По нашей информации, спикер Тышка не ответил тоже посольству Украины. Видимо, не собирается ни извиняться, ни отказываться от своих слов", - добавили журналисты.

По данным польского Совета медсестер и акушерок, в начале 2018 года в стране работали всего 82 медсестры и 8 акушерок из Украины.

Получить работу в медицинских учреждениях Польши по специальности медсестры и другим медицинским специальностям можно исключительно после получения официального разрешения.