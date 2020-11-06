Люди склонны идеализировать партнеров в начале отношений, а затем разочаровываться, если что-то не совпадает с их ожиданиями.

Американский психологический исследователь и клиницист Джон Готтман отследил определенную закономерность в отношениях между партнерами. Он пришел к выводу, что главным предвестником разводов является всего одно качество – презрение.

Доктор Готтман является автором книги "Семь принципов счастливого брака". Также он считается одним из лучших семейных консультантов в мире и потратил 40 лет на изучение поведения супружеских пар, пишет Cosmo.

Читайте также"Я подаю на развод": психолог рассказала, почему мужчины уходят из семьи

Презрением он считает, например, закатывания глаз, чувство отвращения и отрицательное мнения относительно партнера. Туда же следует добавить улыбки, хмыканье и внутреннее чувство превосходства, которое возникает, когда партнер ошибся.

Если поймали себя на подобном отношении к парню или мужу, это еще не значит, что отношения обречены. Готтман утверждает, что каждая пара должна вовремя осознать тот вред, который наносит презрение, вовремя отследить его присутствие и, самое главное, остановить, чтобы уберечь свои отношения.

Возникновение презрения

Раздражение определенных поступков, привычек партнера – это вполне естественное явление. Плохо, когда ему позволяют превратиться в отвращение.

Все пары ссорятся, у всех есть проблемы. Но то, как вы их решаете, с добротой или с презрением, определяет дальнейшее будущее союза.

"Партнеры, которые не обсуждают свои проблемы в принципе, имеют наибольший риск развестись. Мы считаем, что существуют 4 "всадника апокалипсиса", то есть признаков грядущего развода: критика, презрение, обструкция и защитная реакция. Все они разрушают не только отношения, но и здоровье партнеров", – рассказал психолог Майкл Макналти.

"У них повышается артериальное давление, растет уровень гормона стресса в крови. В этом состоянии люди теряют способность реагировать на партнера с любовью, юмором и перестают искать выход из кризисного положения. Поэтому нужно сделать 1 вывод: никогда не общайтесь с партнером, находясь в состоянии злости, агрессии и презрения. Лучше отложите этот разговор", — добавил Макналти.

Со временем некоторые пары теряют попытки договориться. У них не хватает сил и терпения решать текущие конфликты, поэтому они сдаются. Если же до сих пор ссоритесь и спорите, то не все потеряно.

Как справиться с презрением

Перестаньте закатывать глаза и выражать все остальные, даже самые невинные, проявления пренебрежения. Люди склонны идеализировать партнеров в начале отношений, а потом разочаровываться, если что-то не совпадает с их ожиданиями.

Чаще напоминайте себе, что партнер – обычный человек, который имеет право на собственное мнение и убеждения, пусть даже неправильное. Учитесь искать компромисс.

Развод: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН