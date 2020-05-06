Каждая десятая пара во Франции хотела бы дистанцироваться после карантина (видео)

По данным социологов, тяжелее всего двухмесячная изоляция далась молодым парам.

Во Франции 4% пар разведутся и еще 12% планируют перерыв в отношениях после карантина.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательского института Ifop, передает RFI.

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60% опрошенных заявили, что постоянное пребывание вместе никак не сказалось на их отношениях. 30% признали, что им удалось сблизиться, и только 10% назвали этот опыт "обременительным" или даже "катастрофическим".

По данным Ifop, тяжелее всего двухмесячная изоляция далась молодым парам.

12% респондентов отметили, что в случае повторного карантина не стали бы проводить его со своим партнером.

"Главные проблемы - распределение домашних дел и уход за детьми, к которым женщин привлекают чаще. Это провоцирует фрустрацию и желание удалиться", - объясняет Краус.

Франция планирует ослабить жесткий карантин 11 мая, когда людям будет разрешено уезжать на расстояние до 100 км от своего дома.

Как сообщал УНИАН, в ООН уверены, что из-за карантина за полгода в мире будет зафиксировано около 7 миллионов нежелательных беременностей.