Эксперты рассказали, каким будет секс в старости

Женщинам в возрасте требуется больше времени, чтобы возбудиться и сохранить возбуждение.

Пожилые люди тоже занимаются сексом. И если вам любопытно, во что превратится ваша интимная жизнь, эксперты раскрыли секреты.

При занятиях сексом в пожилом возрасте дополнительная лубрикация просто необходима, пишет Cosmo.

Уменьшение количества эстрогена после менопаузы обычно приводит к сухости влагалища. Даже когда женщина возбуждена, смазки оказывается значительно меньше, чем в молодости.

Тот же эстроген сейчас придает коже гениталий эластичность, а его потеря означает и потерю эластичности, так что влагалище уже не таким упругое, а мышцы слабеют. К счастью, уже в настоящий момент существует огромное количество лубрикантов, так что едва ли в старости ваша сексуальная жизнь будет скучной.

Вы сможете испытывать оргазм, женщины сохраняют эту способность вплоть до глубокой старости, но, вероятно, это произойдет медленнее, чем сейчас.

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Женщинам требуется больше времени, чтобы возбудиться и сохранить возбуждение, кроме того, порой требуется более интенсивная и длительная стимуляция. Сам оргазм уже не такой бурный — из-за того, что лобково-копчиковая мышца ослабевает с возрастом. Но ее можно укрепить упражнениями Кегеля.

Так или иначе, когда мужчины стареют, их эрекция становится «мягче», потому что кровоток уже не такой интенсивный, а уровень мужского гормона тестостерона падает. Да и проникновение члена может быть не таким приятным из-за потери эластичности. Хорошая новость: существуют альтернативы вагинальному сексу.

Помимо изменений в области гениталий, вас ждут и другие изменения. Возможно, боль в суставах или спине помешает вам заниматься сексом в позах, которые сегодня кажутся удобными. Стоять на коленях уже несколько сложнее и утомительнее, а в миссионерской позиции трудно партнеру, особенно долго.

"Несмотря на то, что наши тела и наши мысли изменятся с возрастом, не стоит относиться к этому как к чему-то однозначно плохому. Если и придется подстроиться, это не конец света — у вас есть все шансы прожить счастливую сексуальную жизнь", - подытожили эксперты.