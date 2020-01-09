Эксперт объяснила, как стресс влияет на нашу внешность

Постоянное хроническое перенапряжение приводит к замкнутому кругу: стресс - истощение клеток - старение - стресс.

По мнению ВОЗ, старение - это хроническое заболевание организма. И как любое заболевание, старение тоже лечится, может быть не так успешно, но замедлить его под силу современной косметологии. Зная механизмы старения, можно предотвратить появление его первых признаков. И первое, о чем стоит задуматься, это количество стресса.

Стресс напрямую влияет на внешний вид. Об этом в комментарии Cosmo рассказала косметолог Ирина Кравчук.

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Стресс - это реакция организма на внешние проявления. Стресс - это период постоянного напряжения организма. Так что же происходит в организме, когда он испытывает это самое напряжение?

Когда вы испытываете стресс, тело выделяет из коры надпочечников кортизол. Это хорошо для кратковременных ситуаций типа «борись или беги». Но когда это происходит в течение длительного периода времени, телу может быть нанесен серьезный урон. Кортизол напрямую влияет на процесс деления клеток и образования коллагеновых волокон, что влияет на снижение качества кожи и ее тургора.

Еще один гормон стресса - адреналин. Он вызывает спазм сосудов, в том числе и капилляров, а это значит, что клетки недополучают кислород и питательные вещества. А это сразу сказывается на состоянии кожи лица - ухудшается цветность, кожа теряет эластичность, появляются морщинки.

Постоянное хроническое перенапряжение приводит к замкнутому кругу: стресс - истощение клеток - старение - стресс.

"Мои советы здесь покажутся очень простыми, но при этом они помогут справляться со стрессом, а значит, продлить красоту и молодость. Постарайтесь ограничить стрессовые ситуации, осваивайте техники, которые помогают бороться с ним - медитации, отдых, любимая музыка, любимые люди. Заполните свою жизнь приятными вам вещами, наслаждайтесь жизнью и любите себя", - подытожила специалист.