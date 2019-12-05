"Может, тойво?": как украинцам помогают спрашивать о сексе

Да, о сексе можно говорить серьезно, можно в шутку, можно взволнованно, но главное — говорить.

Программа развития ООН проводит в Украине кампанию, посвященную сексу "Действий по согласию! Спроси!".

"Как получить согласие на секс? Конечно, просто задать вопрос! - говорят авторы проекта, — Но когда это касается такой деликатной темы, как секс, это может быть не так уж и просто". Об этом пишет ВВС.

Для того, чтобы облегчить украинцам общение на тему секса, ПРО ООН запустила сайт zapytay.com.ua, где есть сто вариантов того, как можно спросить о сексе.

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Среди них есть серьезные и не очень: "Поласкаем твой ноутбук моей флешкой сегодня?", "Помурчим этой ночью?", "Зайдешь ко мне на кофе... без кофе?", "Можно любить тебя этой ночью?", "Погубим себя этой ночью?", "Позавтракаем голыми?", "Может, тойво?", "Как ты смотришь на то, чтобы заняться сегодня сексом?".

"Убедиться у партнера, что ты ни к чему ее или его не заставляешь, на самом деле, так просто. Вот только один из сотни вариантов, как можно убедиться, что он или она хочет секса с тобой. Просто задать вопрос: "Можно я буду любить тебя этой ночью?", - советуют в ООН.

Авторы проекта призывают выбирать свой вариант, спрашивать и убедиться, что вас поняли правильно.

"Да, о сексе можно говорить серьезно, можно в шутку, можно взволнованно, но главное — говорить. И задавать вопросы! Ведь только так можно получить согласие. Просто спроси!", - говорят организаторы проекта приглашают поговорить о сексе на встрече ООН "Спроси", которая пройдет 11 декабря на стадионе "Олимпийский".

Напомним, в Украине секс без добровольного согласия обоих партнеров с начала 2019 года является изнасилованием. Это предусмотрено новыми изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.