Путешествия, спорт или вечеринки: названы главные альтернативы сексу

Лишь четверть опрошенных признались, что самым приятным для них занятием является секс

Многие люди готовы променять секс на путешествия. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного австралийской туристической платформой Agoda.com.

Читайте такжеУченые предупредили об опасности отсутствия секса после 50 летКак сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание News.com.au, на вопрос: «Какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие в жизни?» 57 процентов респондентов ответили – путешествия.

В то же время 25 процентов признались, что самым приятным для них является секс, семь процентов выбрали физические упражнения, а еще шесть процентов – вечеринки.

Кроме того, выяснилось, что женщины более охотно выбирают путешествия как альтернативу сексу. В этом сознались 69 процентов женщин, в то время как среди мужчин такой ответ выбрали только 45 процентов респондентов.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным одного из последних исследований канадских психологов, реже других сексом занимаются, кто не окончил школу, а чаще – люди с высшим образованием.