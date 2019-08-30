Ученым не удалось найти ген, влияющий на гомосексуальность

На сексуальную ориентацию может влиять чувствительность к определенным запахам и особенности регуляции гормонов.

Исследования показали, что однополая ориентация и поведение имеют генетическую основу и распространяются в семьях, однако ученые не смогли определить конкретный ген, отвечающий за гомосексуальность.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования о влиянии генов на сексуальную ориентацию, сообщает Science.

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Ученые использовали данные 409 000 человек из биобанка Великобритании и более 68 тысяч человек из банка биотехнологической компании 23andMe.

Исследователи утверждают, что от 8 до 25% изменчивости гомосексуального поведения в изученной выборке могут быть объяснены генетическими факторами. На сексуальную ориентацию может влиять чувствительность к определенным запахам и особенности регуляции гормонов. Ученые сообщают, что генетическое влияние на сексуальность по разному проявляется в зависимости от пола, но причины этой разницы пока не установлены.

В то же время, выявленное влияние не позволяет предсказывать сексуальное поведение отдельного человека. Не удалось найти и какой-либо отдельный ген, отвечающий за ориентацию.