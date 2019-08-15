Ученые объяснили, почему женщины теряют интерес к сексу
Исследователи из Великобритании и Австралии выяснили, что женщины теряют интерес к сексу не только из-за гормональных, но и из-за возрастных изменений.
Ученые опросили более 4500 женщин, средний возраст которых составлял 64 года, передает "Здоровье 24", ссылаясь на NAMS.
65% из них имели постоянного партнера, а 22,5% вели активную сексуальную жизнь. Многие люди отмечали, что секс не приносит так много удовольствия, как раньше, а некоторые говорили о дискомфорте.
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Женщины в возрасте уже не воспринимают свое тело таким желанным, как в молодости — это вызывает стресс, неуверенность в себе и перепады настроения. Часто эти факторы приводят к кризису в отношениях с партнером.
Из-за чего у женщин снижается половое влечение
- состояние здоровья партнера (27%);
- ухудшение физической формы (18%);
- эректильная дисфункция (13,5%);
- менопауза (12,5%);
- проблемы в семье (10,5%);
- проблемы с жильем или переездом (9%);
- прием лекарств (7%).
К тому же, в зрелом возрасте многие женщины овдовели и не были готовы к новым отношениям.
Всего 3% опрошенных женщин заявили, что сексуальная жизнь их полностью устраивает.
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