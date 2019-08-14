Названы четыре веские причины для развода

Эксперты назвали причины, которые толкают людей на развод.

Свежее исследование, основанное на опросе 2371 недавно разведенных, выявило несколько интересных фактов.

47% опрошенных заявили, что развелись из-за недостатка внимания и близости партнера. Причем многие из них услышали или сказали, что любовь прошла, передает Cosmo.

44% расстались из-за проблем в общении. Например, партнер говорит не то, что думает, говорит слишком много или мало, использует неприятные слова.

В 34% случаев отношениям не хватало уважения и доверия.

В 32% партнеры взрослели с разной скоростью, и их интересы менялись быстрее укрепления чувств. Или, например, карьерные устремления одного шли вразрез с желаниями другого.

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Какие выводы можно сделать из этой статистики? Во‑первых, причиной развода нередко становится поведение одного из супругов, реже — обоих. Во‑вторых, большинству людей важно ощущать приязнь со стороны партнера. В-третьих, идут на спад насильственные мотивы (абьюз, газлайтинг, физическое насилие), а растет доля психологических и эмоциональных причин. А значит, вовсе необязательно ждать достаточно серьезной причины вроде измены или побоев, когда можно признаться, что любовь прошла, и разойтись.

Исследователи советуют внимательно следить за поведением партнера. Если ты чувствуешь себя несчастной, замечаешь серьезные изменения в отношениях, он становится все более грубым и реже проявляет внимание — может, и нет смысла продолжать эти отношения.

Чтобы не допустить ослабления эмоциональной связи, рекомендуется хотя бы 10 минут в день разговаривать о своих чувствах и самом важном, присутствовать в моменте. Если кто-то из вас ощущает напряженность в отношениях, об этом тоже стоит поговорить. Вы оба заслуживаете права быть услышанными и оцененными по достоинству, чтобы брак продержался дольше и приносил удовольствие вам обоим.