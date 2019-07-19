Врачи напомнили об опасности курортных романов

Если курортный роман все же произошел, то самый верный способ предохранения – это использование презервативов, а также безопасных эффективных вакцин.

Воспоминания о ярких впечатлениях после курортных романов могут омрачаться походами к венерологам, предупреждают врачи.

Они рассказали, как избежать негативных последствий и утомительного лечения, передает MedikForum.

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Специалисты напомнили, что более 130 миллионов человек во всем мире заражены хламидиозом, 87 миллионов - гонореей, 6,3 – сифилисом, более 500 миллионов жителей планеты страдают генитальным герписом.

Зачастую заболеваниями передающимися половым путем (ИППП) страдают люди от 40 лет и выше. Отметим, что речь не идет о наркоманах, людях, занимающихся проституцией и алкоголиках.

Венерологи предупреждают: если курортный роман все же произошел, то самый верный способ предохранения – это использование презервативов, а также безопасных эффективных вакцин.

Также стоит помнить о том, что самыми распространенными бактериальными ИППП являются сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз, которые можно вылечить. Опаснее всего - ВИЧ и ВПЧ.