Врач объяснила, как наладить интимную жизнь после родов

Именно до 2 месяцев происходит восстановление после родов поврежденных тканей и уменьшается риск открытия кровотечений.

Возвращение к интимной жизни после родов происходит постепенно. У многих пар секс уже не будет таким, как раньше. Дело вовсе не в потере интереса к половому партнеру, а в измененном, более зрелом отношении друг к другу. Родителей объединяет особое духовное родство.

Об этом в комментарии для "Здоровья 24" сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна Евгеньевна.

Что происходит с женским организмом после родов:

- два месяца (до 8 недель) матка очищается: выделения носят постепенно угасающий характер;

- промежность после родов травмирована, поэтому любое проникновение приносит боль;

- из-за разрывов, внешних и внутренних швов на матке может легко проникнуть инфекция.

"Именно до 2 месяцев происходит восстановление после родов поврежденных тканей и уменьшается риск открытия кровотечений. Кроме того, непосредственно после родов половые пути подвержены различным инфекциям, а через 1,5-2 месяца они восстанавливаются, и этот риск уменьшается. Если было кесарево сечение, то первый секс после родов возможен через 2.5-3 месяца", - говорит врач.

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Какие проблемы могут возникнуть во время секса после родов

1. Отсутствие желания у женщины, ведь у нее в голове приоритеты расставлены теперь по-другому, и весь мир крутится вокруг младенца. И это норма! Просто надо немного времени и терпения мужа и все наладится.

2. Страх боли. В любом случае все страхи нужно преодолевать, и лучше все обсудить со своим партнером.

3. Изменение ощущений. После родов у женщины изменяются формы и пропорции половых органов, в частности, значительно расширено влагалище, которое в течение нескольких первых месяцев после родов остается расслабленным. А значит, половой акт происходит по-новому. Не волнуйтесь, это состояние временное. А усилить ощущения во время секса помогут позы, при которых бедра плотно сжимаются. Чтобы ускорить процесс восстановления, женщинам помогут упражнения Кегеля.

"Интимная жизнь после родов у каждой пары начинается по-своему. Но если мужчина и женщина привязаны друг к другу, чувствуют любовь и нежность, они обязательно справятся с возможными трудностями. И подытоживая все вышесказанное, хочу посоветовать женщинам: 1. Не спешить с близостью, выждать 2 месяца; 2. Не бояться говорить с партнером о своих переживаниях и страхах; 3. Помните: сразу вы не получите отличный результат, только ваше терпение и работа над собой приведут к желаемому результату", - подытожила гинеколог.