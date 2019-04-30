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Назван возраст, когда люди чаще всего занимаются сексом

09:47, 30 апреля 2019
Отношения
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До 29 лет - самая бурная сексуальная жизнь / фото depositphotos

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Выяснилось, что проблемы с интимной жизнью чаще всего возникают у взрослых людей (возраст от 40 до 49 лет) – примерно 69 половых контактов в год, пишет ToDay News.

Люди в возрасте от 30 до 39 лет занимаются сексом в среднем 86 раз в год или 1,6 раз в неделю.

Самая насыщенная половая жизнь у молодых людей до 29 лет. В среднем они имеют 112 половых контактов в год или два раза в неделю.

Однако, по мнению ученых, затухание половой активности очень часто объясняется жизненными обстоятельствами, а не физиологией. 

Ранее сексолог объяснила, как мужская мастурбация вредит половой жизни.

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Теги: #ученые#секс