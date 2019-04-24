Врач объяснила, как правильно надевать презерватив

При оральных и анальных контактах не пренебрегайте защитой – надевайте презерватив.

Для безопасного секса необходимо правильно пользоваться презервативом. Это поможет избежать нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Дерматовенеролог Виктория Заярная рассказала "Здоровью 24", как правильно надевать презерватив.

Как пользоваться презервативом

1. Надевать презерватив нужно только на возбужденный член.

2. Открытие упаковки зубами в порыве страсти может выглядеть эффектно, но опасно. Открывайте аккуратно, чтобы не повредить презерватив.

3. Используйте презерватив с самого начала и в течение всего полового акта.

4. Сначала оттяните назад крайнюю плоть.

5. Прежде чем начать разворачивать презерватив, пальцами одной руки легко сожмите резервуар для спермы на конце презерватива. Так не останется воздуха на конце, когда вы начнете его раскатывать.

6. Надев презерватив, проследите за тем, чтобы за ним не осталось воздуха. Именно эта погрешность часто является причиной его разрывов, а не сильная страсть.

7. Также не забывайте оставить немного "безвоздушного" места на кончике презерватива для семенной жидкости.

8. Чтобы предотвратить сползание презерватива – можно придерживать его за внешнее кольцо.

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9. При изменении "локации" нужно менять презерватив.

10. Чтобы снять презерватив, надо сначала свернуть его наполовину, для этого необходимо взять за край с резинкой, оттянуть во внешние стороны от члена и начать заворачивать.

Другие рекомендации по использованию презерватива

После секса нужно проверить целостность презерватива.

Никогда не используйте презерватив повторно.

Будьте осторожны с непокрытыми слизистыми во время секса. А также с руками, которые контактируют с собственными гениталиями и половыми органами партнера.

Латексные презервативы несовместимы со смазками на масляной основе, поэтому не стоит их использовать. Применяйте смазки на водной или силиконовой основе.

При оральных и анальных контактах не пренебрегайте защитой – надевайте презерватив.

Презерватив не защитит на 100% от инфекций. Некоторые процессы могут происходить на непокрытых презервативом участках, контактирующих во время полового акта. К примеру, генитальный герпес, аногенитальные бородавки, лобковые вши, твердый шанкр.