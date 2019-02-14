Исполняют "супружеский долг", почти не ходят "налево" и любят День святого Валентина: украинцев расспросили об их сексуальной жизни

Две трети опрошенных считают, что сексуальные отношения до брака - это нормально.

Согласно результатам последнего социологического опроса, посвященному сегодняшнему дню всех влюбленных, выяснилось, что граждане Украины в обязательном порядке исполняют "супружеский долг", почти не ходят "налево" и любят День святого Валентина.

Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической группой «Рейтинг».

В опросе, проведенном 23 января - 3 февраля, взяли участие 2000 жителей Украины возрастом от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

• 67% украинцев отметили, что у них есть постоянный сексуальный (половой) партнер. Еще 4% имеют непостоянного партнера. 19% ответили, что сейчас нет, но перед этим были сексуальные партнеры. Только 3% отметили, что не имеют партнера и его никогда не было перед этим, 7% отказались отвечать на вопросы.

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• Почти 80% опрошенных согласились с утверждением, что секс является очень важной частью жизни человека (10% - не согласились). Более склонны поддерживать это утверждение были те, кто находится в зарегистрированном / незарегистрированном браке.

• Две трети считают, что сексуальные отношения до брака - это нормально. Каждый пятый - противоположного мнения. Чаще этот тезис поддерживали более молодые опрошенные и те, кто находится в незарегистрированном браке или не состоят в браке.

• 45% считают, что для мужчин секс более важен, чем для женщин (34% противоположного мнения). Сторонников такого мнения больше среди женщин и лиц среднего и старшего возраста.

• 41% согласились с тезисом, что выполнение «супружеского долга в постели» является обязательным для мужчины, почти столько же противоположного мнения. Несколько больше сторонников этого тезиса среди мужчин.

• 30% опрошенных согласны с утверждением, что секс может быть услугой, которая продается за деньги (55% противоположного мнения). Больше всего соглашаются с этим утверждением мужчины, лица младшего и среднего возраста.

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• 24% согласны с мнением, что женщина не должна проявлять сексуальную инициативу (57% не согласны). Среди них относительно больше мужчин, младших опрошенных и тех, кто находится в незарегистрированном браке.

• Только 19% соглашаются, что женщина, находящаяся в браке, обязана заниматься сексом с мужем, даже если она этого не хочет (67% не согласны). Несколько больше тех, кто поддерживает этот тезис среди старших опрошенных.

• Только 16% согласились с мнением, что это нормально – иметь постоянные сексуальные отношения с более чем одним лицом одновременно (70% не согласны). Несколько больше противников тезиса среди женщин и младших опрошенных.

• 60% опрошенных не испытывают неудобство, стыд, когда говорят о сексе со своим мужем/женой/постоянным сексуальным партнером. Только 6% очень стесняются. 35% совсем не испытывают стыда, разговаривая о сексе со друзьями, знакомыми (14% очень стесняются). 21% отметили, что не испытывают стыда, разговаривая о сексе с незнакомыми людьми. В то же время почти треть очень стесняются. Меньше испытывают неудобство, разговаривая о сексе, младшие опрошенные и мужчины.

• Половина опрошенных планируют праздновать День святого Валентина. В то же время 41% не планируют, 3% не знают такого праздника. Больше всего тех, кто намерен праздновать - на Юге (59%), в других регионах - около половины. Чаще планируют праздновать мужчины, младшие опрошенные и незарегистрированные супружеские пары.

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• Для 40% опрошенных День святого Валентина является Днем всех влюбленных. 27% отметили, что это обычный день, для 19% - повод поздравить близких. Только 8% считают праздником, который непонятный для традиций и культуры нашей страны. Больше сторонников этого праздника в южном макрорегионе, среди молодежи, мужчин и тех, кто находится в незарегистрированных брачных отношениях. Для трети респондентов старшего возраста этот праздник является обычным днем.

• Почти половина опрошенных планируют дарить подарки на День Святого Валентина. 45% - не имеют таких намерений. На Юге, Востоке и в Центре таких около половины опрошенных, на Западе – 43%. Больше таких намерений наблюдаются среди мужчин, младших опрошенных и незарегистрированных супружеских пар.