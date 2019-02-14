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В Киеве в День влюбленных можно будет заключать брак круглосуточно

11:36, 14 февраля 2019
Общество
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В Киеве до полуночи будут работать три ЗАГСа / фото УНИАН

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В День всех влюбленных Министерство юстиции решило реализовать проект "Любовь вне времени", и разрешило украинцам заключить брак в течение суток.

В Киеве до полуночи будут работать три ЗАГСа: Дарницкий, Соломенский и Центральный. 

Как сообщал УНИАН, мы подготовили для вас топ-5 фильмов, которые идеально подойдут для просмотра в День Святого Валентина. 

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Теги: #Киев#День Святого Валентина