В Киеве в День влюбленных можно будет заключать брак круглосуточно

В День всех влюбленных Министерство юстиции решило реализовать проект "Любовь вне времени", и разрешило украинцам заключить брак в течение суток.

В День святого Валентина влюбленные смогут зарегистрировать брак в течение всего дня до полуночи в четверг, 14 февраля.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В День всех влюбленных Министерство юстиции решило реализовать проект "Любовь вне времени", и разрешило украинцам заключить брак в течение суток.

В Киеве до полуночи будут работать три ЗАГСа: Дарницкий, Соломенский и Центральный.

Как сообщал УНИАН, мы подготовили для вас топ-5 фильмов, которые идеально подойдут для просмотра в День Святого Валентина.