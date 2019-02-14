В Киеве в День влюбленных можно будет заключать брак круглосуточно
11:36, 14 февраля 2019Общество
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В День всех влюбленных Министерство юстиции решило реализовать проект "Любовь вне времени", и разрешило украинцам заключить брак в течение суток.
В Киеве до полуночи будут работать три ЗАГСа / фото УНИАН
В День святого Валентина влюбленные смогут зарегистрировать брак в течение всего дня до полуночи в четверг, 14 февраля.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
В День всех влюбленных Министерство юстиции решило реализовать проект "Любовь вне времени", и разрешило украинцам заключить брак в течение суток.
В Киеве до полуночи будут работать три ЗАГСа: Дарницкий, Соломенский и Центральный.
Свадебный марафон: в столице в День влюбленных можно заключать брак круглосуточно
Как сообщал УНИАН, мы подготовили для вас топ-5 фильмов, которые идеально подойдут для просмотра в День Святого Валентина.
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