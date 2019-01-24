Ученые узнали, как романтические отношения влияют на здоровье
Американские ученые в ходе исследования выяснили, что хорошие романтические отношения положительно сказываются на здоровье партнеров - физическом и психологическом.
Даже мысли о любимом человеке без его физического присутствия способны улучшать реакцию организма на стресс, говорится в публикации журнала Psychophysiology.
Например, поддержка романтического партнера создает лучшие условия для потери веса, в то время как одиночество повышает шансы развития деменции в старости.
По словам авторов исследования, присутствие романтического партнера дает психологическую защиту, которая улучшает самочувствие во время стрессовой ситуации. Интересно, что таким же эффектом обладают мысли о партнере.
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В эксперименте ученых приняли участие 102 добровольца, которых поделили на три группы. Каждый участник находился в гетеросексуальных отношениях в среднем 1,5 года.
Перед началом эксперимента ученые измерили уровень кровеносного давления участников — это один из показателей реакции организма в стрессовой ситуации. После этого люди проходили испытание: они должны были на четыре минуты опустить ноги в холодную воду. У испытуемых тщательно фиксировали показатели давления.
Часть добровольцев выполняла задание в присутствии своего партнера. Вторая должна была во время теста с холодной водой думать о своем избраннике. Третья часть думала об их дне и ближайших планах на него.
Ученые выяснили, что присутствие романтического партнера и даже мысли о нем приводят к меньшему повышению как систолического, так и диастолического давления по сравнению с контрольным условием. При этом такая зависимость регулируется тем, насколько люди удовлетворены своими отношениями.
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