В Минздраве допускают возможность закрытия курортов в Одессе из-за коронавируса

Для преодоления коронавируса нужно выполнять советы Минздрава.

В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности, Одессы из-за значительного увеличения количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Для того, чтобы этого не произошло и в Украине уменьшилось количество больных, все должны придерживаться рекомендованных эпидемиологических правил.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает ТСН.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы - ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - прокомментировал Максим Степанов.

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Кроме того, глава Минздрава в очередной раз подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции, ношения масок и перчаток, дезинфекции рук. По его словам, заболеваемость коронавирусом спадет, как только украинцы будут выполнять советы Минздрава. Соответственно, после этого можно будет говорить о завершении карантина.

"Но я хочу еще раз напомнить, если не пользуются нашими рекомендациями, которые мы даем, мы не в состоянии тогда остановить COVID-19. Если пользуются, у нас рост будет значительно меньше и в какой-то период у нас не будет совсем роста заболеваемости коронавирусом", - добавил Степанов.

Напомним, всего в Украине обнаружили 44 334 случая коронавируса. С начала пандемии умерло 1159 человек. За последние сутки зафиксировали 706 новых случаев. Количество выздоровевших составило уже 19 115.

Ранее сообщалось, что на пляжах Одессы и Одесской области, несмотря на карантин в эти выходные собрались десятки тысяч отдыхающих. В ОГА отметили, что такого количества пляжников в Одессе не видели последние несколько сезонов.

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