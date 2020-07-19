Известный украинский журналист Юрий Бутусов заразился коронавирусом

По словам Юрия Бутусова, симптомов как таковых, кроме температуры 36,9-37,2 и небольшой ломоты в суставах, у него нет.

Известный украинский журналист, главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время», - написал он.

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По словам Бутусова, симптомов как таковых, кроме температуры 36,9-37,2 и небольшой ломоты в суставах, у него нет.

«Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств», - отметил он.

«Где я мог подхватить вирус, если честно, не знаю. В данный момент чувствую себя хорошо, каких-то проблем нет. У меня все есть, я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения», - заверил Юрий Бутусов.

Как сообщает ТСН, 16 июля он был на эфире программы "Право на власть", на которой также присутствовали политики:

председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков;

председатель партии "Слуга Народа", первый заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Александр Корниенко;

представительница "Европейской солидарности" Ирина Геращенко;

народный депутат от фракции партии “Слуга народа” Александр Дубинский;

глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко;

сопредседатель депутатской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко;

народный депутат от партии "За будущее" Игорь Палица.

Как сообщал УНИАН, количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве приближается к семи тысячам.

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