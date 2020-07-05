В Тернополе из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли детский сад
В Тернополе приостановил работу детский сад №6, где накануне зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.
Читайте такжеНа Тернопольщине коронавирус обнаружили у почти десяти учителей, которые должны были проводить ВНООб этом в Facebook сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом.
«Работу Тернопольского сада №6 временно приостанавливают. У 5 воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус», – говорится в сообщении.
С целью недопущения распространения вируса среди детей и работников учебное учреждение закрыли на 14-дневный карантинный период. О возобновлении его работы обещают дополнительно сообщить.
По последним данным, в Тернопольской области зафиксировано 2 тысячи 69 случаев заболевания, 44 из них – за последние сутки. Выздоровели 1 252 человек, 30 – умерли.
Ранее УНИАН сообщал, что Киев и еще восемь областей Украины не отвечают требованиям для ослабления карантина.
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