В Тернополе из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли детский сад

В регионе зафиксировано 2 тысячи 69 случаев заболевания.

В Тернополе приостановил работу детский сад №6, где накануне зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеНа Тернопольщине коронавирус обнаружили у почти десяти учителей, которые должны были проводить ВНООб этом в Facebook сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом.

«Работу Тернопольского сада №6 временно приостанавливают. У 5 воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус», – говорится в сообщении.

С целью недопущения распространения вируса среди детей и работников учебное учреждение закрыли на 14-дневный карантинный период. О возобновлении его работы обещают дополнительно сообщить.

По последним данным, в Тернопольской области зафиксировано 2 тысячи 69 случаев заболевания, 44 из них – за последние сутки. Выздоровели 1 252 человек, 30 – умерли.

Ранее УНИАН сообщал, что Киев и еще восемь областей Украины не отвечают требованиям для ослабления карантина.

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