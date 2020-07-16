В Украине только 28% детей летнего возраста получили защиту от кори, паротита и краснухи - ЦОЗ
По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей летнего возраста получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
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"По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками составит лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимо 95%", – объясняют в Центре.
За 5 месяцев 2019 года вакциной КПК было привито 41,9% детей малолетнего возраста. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%.
В ЦОЗ отмечают, что вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной, а любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций.
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