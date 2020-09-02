Согласно информации Минздрава, параллельно с клиническими исследованиями происходит их производство, чтобы сразу после регистрации допустить вакцины на рынок.

На начало сентября исследуются клинически уже 33 вакцины-кандидата против COVID-19, 9 из них уже проходят испытания в третьей клинической стадии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

«На начало сентября уже 33 вакцины-кандидата против COVID-19 исследуются клинически. В начале августа таких вакцин было 25. 9 из них уже проходят испытания в третьей клинической стадии, после завершения которых, в случае получения положительных результатов вакцины будут зарегистрированы и разрешены к использованию», - сказал Ляшко.

Он добавил, что согласно информации Минздрава, параллельно с клиническими исследованиями происходит даже производство вакцин, чтобы сразу после регистрации допустить их на рынок.

Он подчеркнул, что идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам: формировать надежный иммунный ответ; вызывать мощный Т-лимфоцитный иммунитет; не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Вакцина против коронавируса: что известно

по данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

4 августа Ляшко заявил, что в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19) Украина может получить около 8 млн доз вакцины. По данному механизму Украина может получить партию вакцины для прививки около 20% населения.

1 сентября Виктор Ляшко сообщил, что вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.

Между тем, только 47% украинцев признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения.

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Перевод: Леся Лещенко